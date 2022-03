Taxa de ocupação hospitalar para Covid-19 está zerada em Resende

Tanto os leitos disponíveis na rede pública como das unidades privadas estão com ocupação em 0%

Resende neste sábado, dia 26, tem um motivo para celebrar. Pela primeira vez, desde o início da pandemia da Covid-19, ainda em 2020, a taxa de ocupação hospitalar para o tratamento da Covid-19 está zerada, tanto na rede pública como na privada.

Os dados são da última atualização, do dia 25, do boletim do Serviço de Epidemiologia, ligado à Secretaria Municipal de Saúde. A taxa de ocupação de leitos de 0% equivale aos leitos disponíveis na Enfermaria e UTI, adultos e infantis, do Hospital Municipal de Emergência Henrique Sérgio Gregori e também das unidades de saúde da rede privada.

O secretário de Saúde, Tande Vieira, destaca que esse é um momento histórico e importante para o município.

-Este importante marco zerado de ocupação hospitalar mostra que todo o trabalho que fizemos desde o início da pandemia tem dado certo. Iremos continuar nesse caminho de combate a esse vírus, que já nos fez perder milhares de pessoas, para que logo possamos voltar completamente à nossa normalidade. Desde o início da atual gestão, a saúde pública vem sendo equipada, estruturada e transformada para garantir todos os serviços com qualidade à população – comentou Tande Vieira.

A gestão municipal ressalta que a campanha de vacinação contra Covid-19 continua em Resende, contemplando grupos e etapas diferentes. As informações sobre datas, locais de aplicação e doses de vacina são divulgadas diariamente nos canais oficiais da Prefeitura de Resende como Instagram, Facebook e site institucional.

-É um dia muito emocionante para nosso município e também para os profissionais que trabalham diariamente na linha de frente. Este marco foi possível graças ao trabalho incansável dos profissionais de saúde, que aproveito para agradecer. E também da população resendense que aderiram à campanha de vacinação contra Covid-19, com números expressivos de vacinados. Agora, seguimos na busca da vacinação em aqueles que ainda não receberam nenhuma dose por algum motivo, nos munícipes que já estão aptos a receber a dose de reforço e também nas crianças com idade a partir de 5 anos. Também graças ao trabalho e dedicação de todos, conseguimos flexibilizar o uso de máscara em ambientes fechados, por meio do decreto municipal. Mas lembramos que em unidades hospitalares ainda é recomendado o uso das máscaras – ainda frisou o prefeito Diogo Balieiro Diniz.