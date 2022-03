Abertas inscrições para pré-vestibular gratuito em Volta Redonda

Curso é oferecido à comunidade através de uma parceria entre Prefeitura e UFF

Estão abertas as inscrições para um curso pré-vestibular gratuito, oferecido à comunidade através de uma parceria entre Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Coordenadoria Municipal de Juventude (CoodJuv) e da FEVRE (Fundação Educacional de Volta Redonda), e a UFF (Universidade Federal Fluminense), através doICEx (Instituto de Ciências Exatas). Os interessados podem se inscrever pelo site oficial do ICEx-UFF (icex.sites.uff.br) até o dia 08 de abril.

A princípio, serão ofertadas 40 vagas a serem distribuídas para candidatos previamente selecionados entre estudantes de escolas públicas e bolsistas de escolas particulares de Volta Redonda. Prioritariamente, serão selecionados alunos que já concluíram o ensino médio ou que estejam cursando o 3º ano do ensino médio ou em vulnerabilidade social.

A aula inaugural do curso Pré-Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) está marcada para o próximo dia 18. As aulas serão ministradas nas segundas, quartas e sextas, das 18h às 21h, no Colégio Profª Delce Horta Delgado, no Aterrado. O curso para o ano letivo de 2022 vai até o mês de novembro, com recesso de quinze dias em julho.

Segundo a organização do projeto, o curso vai incluir as disciplinas: Matemática, Física e Química e as aulas serão ministradas pelos universitários com supervisão dos professores. A ação de Extensão atende à Resolução número 7 de 18 de dezembro de 2018 do MEC (Ministério da Educação), que determina que os universitários apliquem o conhecimento adquirido na comunidade.