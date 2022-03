A intenção é garantir qualidade nos atendimentos prestados à população e oferecer condições mais adequadas de trabalho aos agentes

O deputado federal Delegado Antonio Furtado participou nesta segunda-feira, dia 28, de um evento na Cidade da Polícia, no Rio. Na ocasião, o governador Cláudio Castro anunciou a reforma de 25 delegacias em várias regiões do estado. A previsão é de que as obras comecem em até 60 dias. Outra boa notícia é o reajuste na GHP (Gratificação de Habilitação Policial), também anunciada por Castro. O acréscimo deve gerar um aumento de 15 a 18% nos salários dos policiais civis.

Entre as unidades que serão reformadas, estão: 94ª DP (Piraí), 91ª DP (Valença) 168ª DP (Rio Claro), 108ª DP (Três Rios), 110ª DP (Teresópolis), 118ª DP (Araruama), 125ª DP (São Pedro da Aldeia), 127ª DP (Búzios), 137ª DP (Miracema), 151ª DP (Friburgo), Delegacia de Homicídios, 5ª DP (Centro), 12ª DP (Copacabana), 19ª DP (Tijuca), 27ª DP (Vicente de Carvalho), 30ª DP (Marechal Hermes), 35ª DP (Campo Grande), 39ª DP (Pavuna) e 41ª DP (Tanque), 53ª DP (Mesquita), 54ª DP (Belford Roxo), 56ª DP (Comendador Soares), 60ª DP (Campos Elísios), 62ª DP (Imbariê), 73ª DP (Neves).

Antonio Furtado afirmou que o governador pretende reformar todas as delegacias do estado. A intenção é garantir qualidade nos atendimentos prestados à população e oferecer condições mais adequadas de trabalho aos policiais civis.

Até o momento, o deputado viabilizou o envio de aproximadamente R$ 9 milhões em emendas para o governo estadual, destinados à promoção de diversas melhorias na Polícia Civil. Entre as principais: compra de EPI’s, coletes e capacetes à prova de bala, computadores, mobiliários, viaturas e materiais para perícia, como reagentes, fundamentais no processo de elucidação de crimes. Da quantia total citada acima, R$ 3 milhões são para a aquisição de equipamentos para a Policlínica da Polícia Civil.

– É muito bom começar a semana com excelentes notícias. Estamos trabalhando muito para que haja investimentos na segurança por todo o estado. E os resultados dos esforços em conjunto, já começam a ser notados. Os reflexos desse pacote de melhorias chegará até você, cidadão de bem, que deseja mais tranquilidade para viver. Uma polícia equipada e valorizada, cuida melhor da sociedade – concluiu o deputado.

Em seu discurso, o governador também falou do convênio firmado com a UERJ (Universidade do Estado do Rio de Janeiro), para que os universitários possam estagiar como atendentes nas delegacias. O objetivo é liberar os agentes dessa função, ampliando o tempo dedicado às investigações. Ainda sobre as readequações funcionais nas DP’s, Castro aproveitou para agradecer o deputado Antonio Furtado, por intermediar a conquista de importantes recursos para a segurança pública de todo o estado.

