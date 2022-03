Casal sofre tentativa de homicídio em Barra do Piraí

Um casal foi alvo de uma tentativa de homicídio, no final da noite de domingo, no bairro de Fátima, localizado no distrito da Califórnia, em Barra do Piraí. Os dois estavam em um carro que foi atingido por ao menos oito tiros.

Os disparos teriam sido feitos por um homem de 32 anos, ex-marido da mulher, de 39. Morador de Volta Redonda, ele fugiu depois do crime.

Segundo as informações já apuradas pela polícia, o autor estava em uma motocicleta. Ele e o outro homem teriam brigado um pouco antes.

O casal foi surpreendido com o ataque quando passava pela Avenida Álvaro Gonçalves. O homem de 33 anos, foi atingido por seis tiros. A mulher foi ferida de raspão na cabeça e na perna. O carro em que eles estavam apresenta perfurações provocadas pelos tiros.

Os dois foram socorridos no Hospital São João Batista, em Volta Redonda. A mulher foi liberada depois de tratar dos ferimentos, enquanto seu namorado passou por cirurgia e permanece internado, mas não corre risco de morte.

Um parente do homem baleado revelou que a mulher dispõe de uma medida protetiva contra o ex-marido. Os dois foram atacados quando retornavam de Volta Redonda, onde tentaram, mas não conseguiram, realizar um boletim de ocorrência contra o ex-marido por ameaça. (Imagem: Reprodução)

Por: Fernando Pedrosa/Foco Regional