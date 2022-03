Cinema gratuito chega a Barra Mansa nesta quarta-feira

Cinesolar exibirá curtas-metragens e o longa ‘Fala Sério, Mãe!’ no campo do bairro Siderlândia, a partir das 18h

O campo de futebol do bairro Siderlândia receberá nesta quarta-feira, 30, apresentação de curtas-metragens brasileiros e do longa ‘Fala Sério, Mãe!’. A atividade cultural acontecerá através do projeto Cinesolar – cinema itinerante movido a energia limpa e renovável. A exibição vai começar às 18h e a entrada é gratuita. A Fundação Cultura Barra Mansa (FCBM) apoia o evento.

“O projeto se encaixa perfeitamente com as políticas culturais locais. Nosso foco é no cumprimento de metas do Plano Municipal de Cultura, e o Cinesolar promove a democratização do acesso e difunde o audiovisual brasileiro. Será uma excelente oportunidade de incentivar que jovens ingressem nesse setor e realizem novas produções”, destaca o presidente da FCBM, Marcelo Bravo.

O Cinesolar funciona dentro de uma van equipada com placas que utilizam um sistema conversor de energia solar para elétrica, que também carrega as cadeiras para o público, sistemas de som e projeção, telão e uma cabine de DJ. O projeto promove arte e sustentabilidade, levando a sétima arte a comunidades afastadas e com acesso restrito à cultura.

“As sessões de cinema são atividades artísticas com uma linguagem que dialoga de forma lúdica com os moradores das comunidades, famílias e crianças, colocando o público em contato com os temas de sustentabilidade e energia renovável, além de arte e cultura”, destaca a coordenadora e idealizadora do Cinesolar, Cynthia Alário.

O projeto foi lançado em 2013 e é viabilizado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura, conta com patrocínio do banco BV. Ele é realizado pela Brazucah Produções e Governo Federal, por meio do Ministério do Turismo.

Programação:

– 18h: Sessão de curtas-metragens

‘Vento Viajante’ – Direção: Alunos da rede pública municipal de ensino fundamental de Icapuí/CE – Brasil 6min, Animação/Infantil. Livre

Sinopse: Um dia o vento decidiu viajar para o nordeste. Pelo caminho ele fez muitas descobertas, amigos e deixou saudades.

‘Plantae’ – Direção: Guilherme Gehr – Brasil, 10´25, Animação. Livre

Sinopse: Ao cortar uma grande árvore no interior da floresta, um madeireiro contempla uma inesperada reação da natureza. Uma reflexão sobre as consequências irreversíveis do desmatamento e da subjugação lamentável dos humanos aos demais seres da Terra.

‘O Gigante’ – Direção: Júlio Vanzeler&Luis da Matta Almeida – Portugal, 10 min, Animação. Livre

Sinopse: “De todas as histórias que meu pai me contou, a que nunca esqueci foi a do rei que sempre carregou uma princesa dentro de seu coração …”

‘Procura-se’ – Direção: Iberê Carvalho – Brasil, 10min – Ficção

Sinopse: O filme conta a aventura de três crianças que rompem a fronteira social motivadas pelo sentimento sincero por um cachorrinho de estimação. Nossos heróis são: Camile, Didi e Gugu. Camile é uma menina de 10 anos, muito corajosa e rica, que ao perder Bolinha, foge de casa em busca do cãozinho, iniciando uma aventura cheia de descobertas, perigos e novas amizades; Didi tem a mesma idade de Camile, é pobre e vende chicletes para ajudar em casa. Ela descobre que existe uma boa recompensa pela devolução do cachorro que seu pai encontrara e dera de presente para seu irmão Gugu. Ela decide devolver o animal, mas Gugu não aceita a ideia de perder seu novo amigo, agora batizado de Panela.

– 19h: Sessão do longa-metragem

‘Fala sério, mãe!’ – Direção: Pedro Vasconcelos – Brasil, 79 minutos – Comédia, Drama, Família

Sinopse: Ângela Cristina, mãe da adolescente Maria de Lourdes, está tendo a experiência de guiar sua filha durante uma das fases mais complicadas da vida. Ela vive uma montanha-russa de emoções, com medos, frustrações e um caminhão de queixas para descarregar. Por outro lado, a filha, Malu, como prefere ser chamada, também tem suas insatisfações. Embora teimosa, sofre com os cuidados excessivos e com o jeito conservador da mãe.