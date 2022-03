Parlamentar estará na Câmara de Vereadores de Volta Redonda, na próxima sexta, dia 1º, às 19h, para falar de suas ações na Alerj

O deputado estadual Jari de Oliveira (PSB) estará na Câmara de Vereadores de Volta Redonda na próxima sexta-feira, às 19h, para prestar contas dos 100 dias de mandato na Alerj (Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro). O evento é aberto à população e também será transmitido, ao vivo, pelas redes sociais do parlamentar.

“Foram três meses de muito trabalho e de conquistas para a população”, falou Jari.

Entre as ações do deputado, merecem destaque a ampliação da participação popular na política, com a aprovação de projeto que regulamenta a realização de audiências públicas no Estado, e as melhorias na Rodovia do Contorno, em Volta Redonda.

Jari ainda atuou em defesa dos servidores públicos e do consumidor; implantou o projeto “Deputado na Sua Cidade” para conversar com a população, que resultou em ações para garantir melhorias para outras estradas que cortam a região Sul Fluminense; solicitou a implantação de centro cirúrgico no Hospital Regional Zilda Arns; e ainda apresentou projeto para defender e dar mais segurança às áreas rurais do Estado.