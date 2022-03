Mostra da SMDH homenageia a luta das sufragistas que conquistaram o direito ao voto feminino

Depois de passar pelo Clube dos Funcionários, na Vila Santa Cecília, no último fim de semana, a exposição “Mulheres na política, uma história de luta”, da Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos (SMDH), ganhará um formato itinerante em Volta Redonda. A mostra homenageia a luta das mulheres sufragistas que conquistaram o direito ao voto feminino vai chegar às escolas do município nos próximos dias.

A exposição faz parte das comemorações pelo Dia Internacional da Mulher, celebrado no dia 8 de março, e esteve anteriormente no Espaço das Artes Zélia Arbex, também na Vila Santa Cecília. São 11 fotografias que retratam o histórico das mulheres sufragistas brasileiras que lutaram arduamente ao longo dos séculos XIX e XX para incluir o voto feminino na legislação eleitoral do país. Uma conquista que veio com o decreto do presidente da república, Getúlio Vargas, em 1932, quando a mulher passou a ter direito ao voto e de ser votada.

A secretária municipal de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos, Glória Amorim, destaca a luta de duas mulheres nessas conquistas: Luiza Alzira Soriano e Bertha Lutz. A Bertha Lutz foi educadora, bióloga, diplomata, ativista pelo voto feminino. Enquanto Alzira Soriano conseguiu ser a primeira prefeita eleita da América Latina, de um município do Rio Grande do Norte, antes da conquista da lei nacional.

“Alzira Soriano foi eleita com 60% dos votos, primeira prefeita eleita do Brasil. O país ainda não tinha o voto feminino, mas no Rio Grande do Norte tinha uma lei bem escondidinha que ela descobriu. A Bertha Lutz influenciou muito nos seus discursos a favor do voto feminino, que comemora 90 anos”, afirmou Glória.

A primeira prefeita eleita do país nasceu em Jardim dos Angicos, distrito de Lajes, no Rio Grande do Norte, em 29 de abril de 1897, e faleceu em 28 de maio de 1963, aos 66 anos.

A secretária pretende que a exposição seja itinerante e também apresentada aos bairros, nas escolas e espaços públicos da prefeitura, para que o máximo de pessoas saiba como foi a luta dessas mulheres sufragistas:

“Elas garantiram o direito ao voto na igualdade com os homens”, comentou Glória Amorim.

Fotos: Cris Oliveira/Secom PMVR