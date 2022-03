Carros e motos foram conduzidos ao Depósito Público Municipal de Volta Redonda

A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), através da Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR), e o 28º Batalhão da Polícia Militar (BPM) promoveram por toda a cidade a operação “VR em Ordem”, entre a sexta-feira (25) e o domingo (27). Foram feitas rondas em locais de maior movimento e nos pontos apontados por cidadãos que se sentiram incomodados. Treze veículos irregulares foram recolhidos ao Depósito Público Municipal.

Das 11 motocicletas removidas, duas foram conduzidas à 93ª DP (Delegacia de Polícia): uma por estar com chassi adulterado, e outra pelo condutor estar portando substâncias entorpecentes. As outras nove motocicletas foram recolhidas por apresentarem irregularidades como o condutor não possuir a Carteira Nacional de Habilitação (CNH); condutor com CNH vencida e com categoria diferente; sem farol; sem placa; estacionar sobre a calçada; conduzir fazendo malabarismo em uma roda, entre outras.

No domingo, por volta das 16h, um carro modelo Escort de cor preta foi flagrado pelos guardas municipais Marcus Vinícius e De Oliveira quando estavam na Rotatória da Praça Brasil, na Vila Santa Cecília. O veículo estava andando em ‘zigue-zague’, além de parar no meio da via, atrapalhando o trânsito. Ao ser abordado, o condutor de 59 anos apresentava sinais de embriaguez.

Ele foi encaminhado à 93ª DP, no Aterrado, onde foi preenchido o Termo de Constatação de Embriaguez, para posteriores medidas cabíveis. O veículo foi levado ao Depósito Público Municipal, cumprindo o Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Outro carro foi removido ao Depósito Público, porque o condutor não possuía CNH.

“As forças de segurança estão focadas principalmente nas motocicletas barulhentas, que são alvos de inúmeras reclamações. E são as denúncias que ajudam no ordenamento da cidade, pois mantemos o patrulhamento dia e noite e em todos os bairros”, explicou o secretário da Semop, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa.

Foto: Cedida pela Semop/Secom/PMVR