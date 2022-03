Polícia Militar apreende suspeitos com drogas, em Valença

Policiais militares do 10º BPM estavam em deslocamento nesta segunda-feira, por volta das 11h20min, quando suspeitaram de dois suspeitos que estavam no veículo Escort, na Rua Dorcino Costa Oliveira, no bairro São Francisco, nas proximidades de uma borracharia, em Valença.

Os dois tentaram fugir, mas foram abordados. Antes descartaram dois cigarros de maconha que foram encontrados próximo ao veículo. Durante revista no interior do veículo os agentes encontraram certa quantidade de maconha e R$ 105,00.

Os dois foram apreendidos e levados para a Delegacia de Polícia, de Valença. Os dois foram ouvidos e liberados em seguida.