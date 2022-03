Presos suspeitos de roubo a loja de Barra Mansa

Policiais militares prenderam no domingo, nos bairros Vila Brígida e Roberto Silveira, quatro pessoas envolvidas no furto ocorrido de madrugada, à loja Cafa Store, no centro de Barra Mansa.

Os agentes encontraram um rapaz de 18 anos, no bairro Vila Brígida, vestindo uma das camisas furtadas. A camisa ainda estava com a etiqueta com o preço. Ele negou ter participado do crime e informou que havia ganhado a camisa de um casal.

Um outro rapaz, de 19 anos, foi encontrado usando um boné da loja, também no bairro Vila Brígida. Ele negou o envolvimento no furto, dizendo ter ganhando o boné e uma camisa de um casal. Ele indicou onde o casal poderia ser encontrado.

Os policiais militares foram para um pátio ferroviário na rua Demerval Pimenta, no bairro Roberto Silveira, onde encontraram os suspeitos deitados em um colchão embaixo de uma laje, com uma mochila contendo peças furtadas da loja. O casal, um homem de 40 anos e uma mulher de 39 anos, que são moradores de rua, vão responder por furto.

Foram recuperados 12 shorts, 22 camisas e 2 bonés. Os produtos foram reconhecidos pelo dono da loja. O casal confessou ter participado do furto.

Os rapazes de 19 e 18 anos vão responder por receptação.