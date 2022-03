Equipes foram reforçadas e estiveram em ruas, praças e avenidas, além de promover a limpeza no Córrego Brandão

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI), iniciou a semana com um mutirão de serviços de manutenção em mais de 40 bairros da cidade. Os trabalhos contaram com a retirada de entulhos, capina, roçada, desassoreamento de córrego, caiação de meio-fios e uma operação tapa-buracos. Estes mesmos bairros e outros seguirão recebendo serviços ao longo da semana.

De acordo com a secretária municipal de Infraestrutura, Poliana Gama, com a parceria com o Governo do Estado, a prefeitura conseguiu reforçar as equipes que atuam nos serviços de manutenção, proporcionando mais efetividade no trabalho diário.

“Estamos colocando a casa em ordem. Com a ampliação no número de equipes, conseguimos avançar pelos bairros. As demandas são diárias e a nossa programação é atender a todas as regiões. Aos poucos, vamos conseguindo nos organizar e executar os serviços que ainda estão pendentes”, ressaltou.

A retirada de entulho aconteceu em diversas ruas do bairro Vale Verde, Coqueiros e na Rodovia dos Metalúrgicos, na altura do acesso ao Aterrado. A limpeza também se estendeu ao Córrego Brandão, com o desassoreamento na altura do bairro Sessenta. A Rodovia Lúcio Meira (BR-393), na altura do Jardim Amália, recebeu a caiação de meio-fio.

Já a equipe responsável pela capina e roçada esteve em vários locais. Entre os bairros beneficiados estiveram: Santa Inês, São João, Roma, Vila Rica, Siderópolis, Monte Castelo, Belvedere, Vila Brasília, Candelária, Açude, Santa Rita de Cássia, Jardim Caroline, Jardim Tiradentes, Três Poços, Vila Americana, Barreira Cravo, Aterrado, Vila Santa Cecília, Monte Castelo, São Lucas, Rodovia do Contorno, Morada da Colina, Ilha São João, São Luiz, Niterói e Voldac.

Operação tapa-buracos

Enquanto o novo asfaltamento avança – a pavimentação vem sendo realizada na Rodovia Sérgio Braga, na altura do Conforto -, a SMI ampliou o número de equipes que realizam a operação tapa-buraco diariamente na cidade. O serviço tem adentrado os bairros e promovido as manutenções necessárias. Nesta segunda-feira os bairros beneficiados foram: Retiro, Eldorado, Açude I, Vale Verde, Casa de Pedra, Belo Horizonte, Amaral Peixoto, Santa Cruz, São Geraldo, Cailândia, Jardim Amália, Siderópolis, Três Poços, Siderlândia, Niterói, Roma e Aterrado.

Fotos: Divulgação/Secom PMVR