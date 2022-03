O ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Raul Araújo, atendeu a um pedido do presidente Jair Bolsonaro e proibiu manifestações políticas durante o festival Lollapalooza, que aconteceu em São Paulo. Em sua decisão, o ministro do TSE entendeu que “a manifestação exteriorizada pelos artistas durante a participação no evento, tal qual descrita na inicial, e retratada na documentada anexada, caracteriza propaganda político-eleitoral.

A ação no TSE foi movida pelo PL, partido de Bolsonaro, após a cantora Pabllo Vittar exibir uma toalha com o rosto do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e puxar um coro contra o atual mandatário.

O despacho de Araújo proíbe “a realização ou manifestação de propaganda eleitoral ostensiva e extemporânea em favor de qualquer candidato ou partido político por parte dos músicos e grupos musicais que se apresentem no festival”. Quem descumprir a decisão ficará sujeito a multa de R$ 50 mil.

Iniciado na última sexta-feira (25), o Lollapalooza foi marcado por recorrentes manifestações de protesto contra Bolsonaro, tanto por parte dos artistas quanto do próprio público.

Em fevereiro passado, o mesmo Raul Araújo rejeitou um pedido do PT para retirar outdoors pró-Bolsonaro no Mato Grosso, alegando que a denúncia não comprovou “prévio conhecimento” do presidente sobre a propaganda. (com agência Ansa)