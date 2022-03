Equipes do órgão alertam para novo risco de deslizamento. Motoristas podem chegar ao bairro passando pelo Santa Maria II



A Defesa Civil de Barra Mansa interditou o acesso à Vila Ursulino pela via expressa da Rodovia Presidente Dutra, na manhã desta terça-feira, 29, após um deslizamento de terra no local. A princípio, não há previsão de liberação da pista, devido à instabilidade da encosta.

Equipes do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae-BM) realizaram a limpeza do entorno e possibilitou que os agentes avaliassem a área. Foi identificado risco iminente de um novo deslizamento, visto que outro platô de terra está rachado e se descolando da encosta.