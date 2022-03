Parlamentar verificou as condições do trecho da RJ-153, Serra da Mutuca

O deputado estadual Jari de Oliveira (PSB) retornou nesta segunda-feira, dia 28, ao Hospital Regional Zilda Arns, no bairro Roma, em Volta Redonda. O objetivo da visita era verificar se os problemas identificados pelo parlamentar em janeiro, quando assumiu o mandato na Alerj (Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro), haviam sido solucionados. Além disso, alertar, mais uma vez, para a necessidade de implantação do centro cirúrgico na unidade.

“No início de 2022, assim que assumi como deputado, fui ao Hospital Regional, e, agora, retornei para ver de perto se as demandas foram atendidas. O ar-condicionado, que estava parado, voltou a funcionar. E verifiquei que os equipamentos do centro cirúrgico já estão no local, mas o espaço segue desativado”, constatou Jari.

“Em janeiro protocolei documento a ser entregue ao governador pedindo providências para que o hospital passasse a funcionar com 100% da capacidade e, no último dia 17, voltei a cobrar a implantação do centro cirúrgico na unidade durante sessão da Alerj”, afirmou o deputado, que vai seguir fiscalizando o atendimento no hospital.

De volta à RJ-153

Também em janeiro, o deputado Jari esteve na Serra da Mutuca e fez uma indicação legislativa solicitando a recuperação do trecho da RJ-153 que vem causando transtornos aos motoristas.

“Infelizmente, constatamos que até agora nada foi feito. Vou reiterar o pedido ao governador e órgãos responsáveis pelo serviço e seguir fiscalizando. O trecho danificado representa risco à segurança da população”, falou.

Ainda na segunda-feira, dia 28, Jari realizou mais uma edição do projeto “Deputado na Sua Cidade”, desta vez em Rio Claro. Esta foi a décima cidade da região a receber o projeto de participação popular do deputado, que ainda realizou oito edições em bairros de Volta Redonda.