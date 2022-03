Reunião entre Smac, Semop, 93ª DP, MP, Conselho do Idoso e Associação dos Aposentados definiu a data

Por indicação do prefeito Antonio Francisco Neto, uma reunião foi realizada nesta segunda-feira (28), para acertar os detalhes da implantação da Patrulha de Proteção ao Idoso. O encontro aconteceu na sede da Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac), no Aterrado, com a presença do promotor de Justiça Leonardo Kataoka, e coordenada pelo secretário municipal de Ação Comunitária, Munir Francisco.

A data de lançamento da patrulha foi definida para 29 de abril, às 14h30, no auditório da Prefeitura de Volta Redonda, no bairro Aterrado. A Patrulha será formada por uma equipe da Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) – ligada à secretaria de Ordem Pública (Semop), com a participação ativa da 93ª DP (Delegacia de Polícia), por meio da reativação do Núcleo do Idoso, em parceria com a prefeitura. O Núcleo terá ligação direta com o Creas (Centro de Referência Especializada de Assistência Social), responsável pelo recebimento das demandas de violência aos idosos.

A equipe da Smac, através do Creas, elaborou a sugestão do fluxo a ser feito pela Patrulha de Proteção ao Idoso, que vai abranger desde o primeiro atendimento até o monitoramento, sem data para finalizar, seguindo os moldes da Patrulha Maria da Penha, que já atua na cidade e que completa o ciclo de proteção à pessoa vulnerável.

O Ministério Público, através do promotor de Justiça Leonardo Kataoka, era o órgão que faltava para fechar esse fluxo de atendimento para a implantação da Patrulha de Proteção ao Idoso.

“A iniciativa é muito importante e vai garantir uma maior proteção ao idoso. O Ministério Público parabeniza o projeto e está à disposição para ajudar no que for preciso”, garantiu o promotor Leonardo Kataoka.

“Estamos nos ajustes finais para a implantação da Patrulha de Proteção ao Idoso, com o envolvimento de vários órgãos públicos. O município é referência no trato especial que oferece aos idosos e este projeto fecha esse ciclo de proteção”, frisou o secretário municipal de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa.

Estiveram presentes à reunião, além dos citados: a coordenadora do Creas, Ana Carolina Coelho; a conselheira Kátia Alves, do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa (CMDDPI); e as assistentes sociais Denise e Flávia, da Smac; representante da AAP/VR (Associação de Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda); Manoel Messias e investigador Paulo, ambos da 93ª DP.

Fotos cedidas pela Semop/Secom/PMVR