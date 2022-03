Polícia Civil prende suspeitos da morte de mulher em Piraí

Policiais civis prenderam nesta terça-feira, dia 29, três homens e um adolescente suspeitos do envolvimento da morte de Ana Paula Vicente de Oliveira, de 29 anos, assassinada dentro de casa na noite de segunda-feira na frente da mãe, do marido e do filho, na Rua Getúlio Vargas, no distrito de Arrozal, em Piraí.

Um dos envolvidos, foi encontrado 30 minutos depois, na casa de um amigo, também em Arrozal. Depois os outros suspeitos foram localizados. De acordo com o delegado de Piraí, Luiz Jorge Rodrigues da Silva, o motivo do crime foi um desentendimento entre o primeiro suspeito preso, a vítima e o irmão dela, há cerca de duas semanas. Todos foram levados para a Delegacia de Polícia, de Piraí. Os três vão responder por homicídio e corrupção de menores. O adolescente por homicídio.

Silva disse ainda que o assassinato de Ana Paula foi decidido na mesma noite em que o crime foi executado. Segundo ele, o menor ficou na cobertura, para alertar caso alguma viatura policial se aproximasse. Dois homens entraram na casa e o terceiro ficou na entrada da residência para avisar caso mais alguém chegasse. (Foto: Reprodução Facebook)