A Polícia Militar cumpriu, na manhã desta terça-feira, mandado de busca e apreensão de um adolescente de 16 anos, no bairro Santo Agostinho, por suspeita de envolvimento em um caso de feminicídio ocorrido no mesmo bairro.

De acordo com a polícia Militar, o adolescente foi encontrado em uma boca de fumo, em uma escadaria da Rua Natal, no Morro da Conquista e teria jogado um cigarro de maconha no chão. O menor alegou que o cigarro seria de palha. Ele estava alterado e resistindo à apreensão, mesmo com a presença de sua mãe no local, sendo levado algemado para a Delegacia de Polícia. O celular do menor foi apreendido.

Não foram divulgados detalhes do crime e contra o menor há um registro por roubo e outros por tráfico de drogas.

Ele será encaminhado para o Degase, no bairro Roma, conforme a determinação judicial.