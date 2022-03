PRF apreende medicamentos de uso proibido na Dutra, em Resende

Policiais rodoviários federais (PRF) estavam realizando fiscalização referente a Operação Égide, de combate ao crime por volta das 15h30min, quando abordaram um veículo Peugeot/208 Griffe A, com placa de São Paulo, na altura do km 330, da Rodovia Presidente Dutra, em Engenheiro Passos, em Resende.

No veículo estavam dois homens, de 30 e 24 anos. Durante revista no interior do veículo, foram encontrados no porta-luvas medicamentos sem prescrição médica. 30 ml de stanozolol (LanderLan), 15 ml de testosterona (King Farma), 60 cápsulas de lipo 6 black (Nutrex Research) e 30 comprimidos de citrato de tamoxifeno (Blau Farmacêutica S.A.).

Os medicamentos são proibidos pela Anvisa. Os ocupantes do veículo alegaram nada saber sobre os medicamentos, pois o veículo não seria de nenhum deles e os medicamentos seriam do proprietário do veículo.

Diante dos fatos, os homens foram encaminhados à 89ª DP – Resende para prestarem esclarecimentos, sendo os medicamentos apreendidos. Na DP foi aberto um Registro de Ocorrência, sendo os homens ouvidos e liberados. Os medicamento ficaram apreendidos.

O STANOZOLOL é um esteróide anabolizante

A TESTOSTERONA é hormônio masculino

LIPO 6 BLACK remédio para emagrecer, promete queimar gordura corporal

Tamoxifeno é um modulador seletivo do receptor de estrógeno oral. O CITRATO DE TAMOXIFENO é utilizado no tratamento do câncer de mama.