Policiais rodoviários federais estavam em trabalho de fiscalização de trânsito quando abordaram um Peugeot/307, com placa de São Paulo (SP), que estava sem a placa dianteira no início da noite de segunda-feira, por volta das 19h30min, conduzido por um homem, de 38 anos, no km 318, da Rodovia Presidente Dutra, em Itatiaia.

Durante a abordagem os agentes pediram para o condutor sair do carro, onde os policiais observaram que havia sinais de embriaguez ao volante. O condutor saiu cambaleando, desorientado, com fala arrastada e um forte, odor etílico.

Ao ser submetido ao teste etílico (bafômetro) foi constatado o resultado de 0,41 mg/L, comprovando a embriaguez do motorista, sendo dada voz de prisão em flagrante.

O condutor ficou transtornado, desacatando os policiais, sendo dada voz de prisão também por desacato. Em consulta aos sistemas constatou-se que o homem não possui a CNH (Carteira Nacional de Habilitação).

A ocorrência foi encaminhada para a 99ª DP – Itatiaia para registro da prisão e outros procedimentos pertinentes.

Além da prisão, foram aplicadas as devidas muitas de trânsito pelas infrações constadas, como veículo sem uma das placas, licenciamento vencido, conduzir veículo sem CNH e em estado de embriaguez, que somadas chegam ao valor de R$ 5.282,46. O veículo foi removido para o pátio por estar com licenciamento vencido.