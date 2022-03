PRF flagra passageira de veículo com maconha na Dutra

Policiais rodoviários federais abordaram na manhã de segunda-feira, no km 286 da rodovia Presidente Dutra, um veículo VW/Jetta, com placa de São Paulo, com três ocupantes, sendo um homem e duas mulheres.

Durante a abordagem foi verificado que a condutora não possuía a Carteira Nacional de Habilitação. Os agentes sentiram um forte odor de maconha no interior do veículo. Em revista, foram encontrados duas buchas de maconha (peso estimado 10 g), um frasco com 50 ml da mesma droga em estado líquido e acessórios para consumo do narcótico. A passageira assumiu ser usuária, se responsabilizando pelo entorpecente.

Diante dos fatos, foi lavrado Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) em desfavor da passageira por porte de droga para consumo próprio. O material foi apreendido para posterior destruição. Também foram aplicadas as devidas multas de trânsito pelas infrações constatadas no valor total de R$ 1.760,82. O veículo foi liberado para ser conduzido por condutor devidamente habilitado.