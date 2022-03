Saae-VR constrói nova rede de esgoto no bairro Três Poços

Beneficiando aproximadamente 65 famílias, melhoria é a quarta entregue em dois meses

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda (Saae-VR) segue investindo no reparo e na construção de novas redes de esgoto pelos bairros. As equipes estão finalizando uma dessas obras na Rua João Ribeiro, no bairro Três Poços, onde foram construídos 40 metros de tubulação para solucionar constantes problemas e beneficiar aproximadamente 65 famílias.

“Eu estava com entupimento na casa quase todo mês. Dava retorno de esgoto até na área, no banheiro. Desentupia, mas entupia de novo. Começou a entupir em umas quatro ou cinco casas na rua também. A equipe do Saae veio, fez um serviço muito bom, eles trocaram todo o encanamento, ficou muito bem feito”, agradeceu a moradora Iolanda Helena Miranda.

O gerente de Manutenção do Saae, José Marques Rigon, contou que somente neste ano foram registradas oito ocorrências relacionadas à rede de esgoto da via. Segundo ele, as equipes encontraram muitos problemas com a rede anterior.

“A rede de esgoto anterior passava por baixo da rede pluvial. Com o tempo e as chuvas, a rede pluvial cedeu e quebrou as manilhas de esgoto. Ao abrir, nossa equipe encontrou diversas ligações de esgoto feitas de forma errada e que prejudicavam os moradores. A solução foi construirmos uma nova rede, que será mais um legado para os moradores”, explicou Rigon.

Foram quatro dias de trabalho para concluir a construção da nova rede. Foi utilizada uma mini retroescavadeira para fazer a escavação, além de uma retroescavadeira e um caminhão basculante para a remoção do entulho. A terra para assentamento do local também foi trocada. O asfaltamento do local deve ser concluído ainda nesta semana, dependendo da ocorrência ou não de chuvas.

“Desde quando reassumimos, montamos um planejamento e estamos conseguindo dar fim a problemas antigos, principalmente nos sistemas de coleta de esgoto dos bairros. Muitas redes são antigas e, com recursos próprios, estamos realizando importantes intervenções para melhorar a vida da população”, afirmou o presidente do Saae-VR, Paulo Cezar de Souza, o PC.

Três obras entregues em fevereiro

A série de melhorias nos sistemas de coleta de esgoto contemplou outras três grandes obras somente em fevereiro deste ano. Uma delas foi na Alameda 34, no Mariana Torres, onde a rede foi refeita para acabar com constantes vazamentos de esgoto e outros transtornos. No total foram beneficiadas mais de 20 residências.

No Jardim Belvedere, o Saae-VR conseguiu dar fim a um problema antigo que prejudicava moradores das ruas A e Cátia Cristina Rodrigues, com esgoto vazando e provocando mau cheiro. A rede foi substituída, melhorando o dia a dia de aproximadamente 40 famílias.

Outra localidade que recebeu intervenção para melhoria do sistema de coleta de esgoto foi o Parque Vitória, na região do bairro Três Poços, onde mais de 20 famílias da Rua Estrela Dalva foram beneficiadas. As equipes do Saae-VR refizeram parte da rede e do asfalto, além de construir um novo poço de visita (PV) para os profissionais da autarquia.

Fotos: divulgação/Secom/PMVR