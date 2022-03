Usuários da rede municipal devem procurar unidades solicitantes para adequar os pedidos; medida otimiza os processos de controle e avaliação da prestação do serviço

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Volta Redonda, por meio do Departamento de Controle, Regulação, Avaliação e Auditoria (DCRAA), criou um protocolo que padroniza as requisições de exames laboratoriais como análises clínicas, imunohistoquímica, histopatológico, entre outros, no município. A medida atende os princípios da administração pública no que se refere à economicidade, transparência e eficiência na gestão dos recursos orçamentários.

De acordo com a diretora do DCRAA, Sheila Rodrigues Dias Filgueiras, a adoção de condutas que promovam a qualificação dos processos de trabalho favorecem o controle, a regulação e a avaliação da prestação do Serviço de Apoio Diagnóstico Terapêutico (SADT). A modalidade, ofertada nas unidades de saúde e responsável pela realização de exames complementares das linhas de cuidado da Atenção Básica e da Atenção Especializada, apoia um diagnóstico mais assertivo.

“Com a implantação, no início do mês de março, do novo serviço de medicina diagnóstica, que passou a ser feito por empresa contratada após processo de licitação, a urgência na padronização das requisições se fez necessária. Por isso, pedimos a todos os usuários que estiverem com o pedido de exames rasurado, sem data, sem indicação clínica, sem preenchimento do cabeçário ou qualquer outra irregularidade, que procure a unidade de saúde solicitante para adequar a requisição”, explicou Sheila.

Ela acrescentou que também não serão aceitos pedidos de exames de caráter ambulatorial solicitado pela rede de urgência e emergência. “Todas estas unidades contam com laboratório ou têm um fluxo interno próprio definido”, avisou a diretora do DCRAA, lembrando que as novas normas entram em vigor no próximo dia 1º de abril, sexta-feira.

Serviço

O novo laboratório, que funciona agora na Rua Deputado Geraldo Di Biase, nº 174, ao lado do UGB (Centro Universitário Geraldo Di Biase), no Aterrado, só vai aceitar o pedido de acordo com o padrão definido pela SMS. O documento deve ter a data da requisição e prazo de validade de 30 dias, cabeçário com nome completo do usuário e da unidade solicitante, assinatura e carimbo do médico, Cartão SUS do usuário, ser preenchida pelo profissional solicitante, apresentar justificativa clínica e conter até dez tipos de exames. Secom/PMVR –