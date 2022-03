A Polícia Militar prendeu na noite de segunda-feira, quatro suspeitos de tráfico de drogas, no bairro Santa Inês, em Barra Mansa. Os suspeitos, sendo dois homens, de 45 e 48 anos, e duas mulheres, de 19 e 50 anos, foram detidos na Rua Carlos Gomes. Juntos com eles havia um menor de 16 anos.

Os policiais informaram que o menor, a jovem e o rapaz confessaram que estavam no local fazendo plantão para o tráfico e aguardavam outros suspeitos que seriam os responsáveis pela distribuição das drogas. Os agentes abordaram os outros suspeitos em um trailer e eles confirmaram a informação. Foram apreendidos em um beco, embaixo de uma máquina de lavar, 132 pinos de cocaína, 147 pedras de crack, 61 pedaços de maconha, cadernos com anotações do tráfico, um saco com pinos vazios e R$385.

Na delegacia, eles foram autuados por suspeita de tráfico e associação ao tráfico de drogas.