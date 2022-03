“Alerta Pri” poderá ajudar a encontrar desaparecidos em todo o país

Ferramenta que envia mensagens com informações de vítimas começou a funcionar no Rio; projeto de Antonio Furtado prevê abrangência nacional

Começou a funcionar essa semana em todo o estado do Rio o “Alerta Pri”, um sistema criado para aumentar a elucidação de casos de desaparecimento registrados. Informações sobre a vítima serão divulgadas via SMS pelas companhias de telefonia celular, enviando o alerta para cerca de 3 milhões de pessoas. A expectativa é de que, em breve, o sistema esteja disponível a nível nacional. Isso porque, o deputado federal Delegado Antonio Furtado é autor do Projeto de Lei nº 611/2021, que estende o uso da ferramenta para todo o país.

No Rio, o alerta homenageia Priscila Belfort, irmã do lutador Vitor Belfort, desaparecida há 18 anos. Em razão da experiência como delegado, o parlamentar explicou que as primeiras horas do desaparecimento são determinantes para que o paradeiro da vítima seja identificado.

– É uma verdadeira corrida contra o tempo. A cada hora que passa, diminuem as chances de achar a vítima. Muitas pessoas acreditam que o registro na delegacia só pode ser feito após 24 horas do desaparecimento, mas isso não é verdade. Todos nós temos padrões de comportamento e isso inclui horários e uma rotina. A ausência de uma pessoa sem justificativa e retorno, pode ser um sinal de anormalidade. Notou algo incomum, registre a ocorrência imediatamente – destacou.

Para se cadastrar e receber o alerta, basta enviar um SMS para o número 55190 com o CEP de onde mora. Antonio Furtado afirmou que a colaboração da sociedade civil reforça o processo de investigação e, consequentemente, o aumento dos índices de casos solucionados.

– O sofrimento só aumenta quando uma história não tem desfecho, quando os familiares vivem sem notícia, sem saber o que realmente aconteceu. Não dá para imaginar o tamanho dessa dor. Avançamos muito com o funcionamento do “Alerta Pri” no Rio, mas só estamos no começo. O objetivo é que todo o país amplie a busca por desaparecidos com o uso dessa ferramenta – concluiu o deputado. Assessoria de Imprensa/Natacha Prado