Uma casa abandonada pegou fogo no início da madrugada desta quarta-feira, por volta de 00h50min, na Rua Elvis Tinoco, no bairro Santa Rosa em Três Rios (RJ).

O Corpo de Bombeiros foi acionado e consegui apagar as chamas. Segundo informações do local, ninguém ficou ferido. Os bombeiros souberam informar o motivo do incêndio. Foto: Divulgação/Bombeiros