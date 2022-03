‘Cidadania Animal’ auxilia em mais 45 castrações nesta semana em Volta Redonda

Programa municipal conta com uma ambulância veterinária e com apoio de ação do Governo do Estado para zerar fila de espera do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ)

O programa da prefeitura de Volta Redonda “Cidadania Animal” auxilia em mais 45 castrações nesta semana. As cirurgias são feitas através de uma parceria com o projeto do governo do Estado do Rio de Janeiro “RJPet” que oferece castrações gratuitas a cães e gatos. Na primeira semana da ação conjunta, que teve início na terça-feira passada (22), 21 castrações foram realizadas.

As cirurgias estão sendo feitas no Cirac (Centro Integrado de Recolhimento, Assistência e Controle de Animais), em Porto Real. O deslocamento dos animais é feito pela Prefeitura de Volta Redonda, que preparou uma ambulância para atender o projeto.

A coordenadora da Vigilância Ambiental e responsável pelo CCZ (Centro de Controle de Zoonoses), Janaína Soledad, explicou que, neste primeiro momento, o programa municipal auxilia com o transporte de animais acompanhados pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA) e CCZ.

“A parceria entre prefeitura e o Governo do Estado tem proporcionado agilidade nos procedimentos de castração. Esperamos conseguir zerar a fila de espera que hoje existe no CCZ. A estimativa é de que cerca de 5 mil animais, entre cães e gatos, estejam aguardando uma castração”, comentou Janaína.

Um levantamento recente feito pelo CCZ mostrou que por dia entre oito e 10 animais são castrados no local, sendo que em torno de 15 e 20 animais são adicionados a fila de espera para o procedimento.

A coordenadora da Vigilância Ambiental lembrou os benefícios da castração de cães e gatos, tanto para o bem-estar dos animais quanto para a Saúde Pública.

“Entre os benefícios podemos citar a diminuição da superpopulação desses animais, o que acaba promovendo casos de maus-tratos e abandonos. Também há a redução das doenças ligadas ao aparelho reprodutor do animal. Nos machos, é possível notar a redução da agressividade e de comportamentos como o territorialismo. Já no caso dos gatos, é uma forma de prevenção a problemas contraídos nas ruas, como por exemplo, a esporotricose (doença que provoca ferimentos e úlceras nas peles e mucosas), que pode ser transmitida aos serem humanos”, citou.

Volta Redonda deve contar com castramóvel

O município deve contar em breve com um castramóvel. O veículo, trailer e os equipamentos necessários para a montagem e funcionamento do consultório e mini-centro cirúrgico serão adquiridos por meio de emendas parlamentares dos deputados federais Soraya Santos (PL) e o delegado Antonio Furtado (PSL). A compra está sendo feita por meio de licitação. Fotos: Divulgação/Secom PMVR