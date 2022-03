O corpo de Laís Estéfani Rodrigues, de 26 anos, que estava desaparecida, desde domingo, foi encontrado na manhã desta quarta-feira, dia 30, na altura do bairro Parque Maíra, nas proximidades de um campo de futebol, em Pinheiral.

A jovem teria saído de casa após um desentendimento com a família no bairro Vista Alegre, onde morava. O Corpo de Bombeiros esteve no local e retirou o corpo da jovem que foi levado para o Instituto Médico Legal, em Três Poços, em Volta Redonda.