Dinho anuncia concurso público de agentes legislativos, na CMVR

O atual presidente da Câmara de Vereadores, de Volta Redonda, Sidney Dinho (Patriota), anunciou no final da tarde de terça-feira, durante uma coletiva no Salão Nobre, que a Câmara de Vereadores vai realizar concurso público para preencher vagas de agentes legislativos.

Serão seis vagas de agentes legislativos com um cadastro de reserva para mais cinco aprovados no concurso. Sobre a licitação, Dinho disse que a data ainda não foi definida. Sobre o cargo de agentes legislativo, Dinho disse que o assessor pode ser utilizado em várias funções.

O presidente disse que a Câmara de Vereadores está passando por uma reforma administrativa.

– Temos que acabar com alguns cargos que não estão sendo utilizados. Uma empresa foi contratada para atualizar a atual Lei Orgânica Municipal (LOM) e o regimento interno. A LOM tem mais artigos que a Constituição Federal e não temos uma Comissão de Ética. O processo de cassação de um parlamentar ainda se baseia em legislação de 1967 – comentou o parlamentar.

Dinho disse que pretende tornar totalmente digital os trabalhos da Câmara e dar mais qualidade as transmissões das sessões nas redes sociais. “Cinco empresas já visitaram a Câmara e sabemos que não é um processo fácil”, disse o parlamentar.

Dinho aproveitou para destacar as reformas e melhorias na Câmara, na sua segunda gestão. “Promovemos reformas internas, revitalizando espaços para dar melhor condições de trabalho aos servidores e de atendimento à população”, destacou o presidente do Legislativo.

Ao final da coletiva, Dinho disse que pretende colocar em pautas as contas de 2019 e 2020 do ex-prefeito Samuca Silva. Assim que assumiu a presidência, colocou em votação as contas de 2017 e 2018 do ex-prefeito. O TCE-RJ Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro), aprovou as primeiras e rejeitou as segundas. Dinho disse que vai colocar em apreciação e votação dos parlamentares. “Eu não vou deixar conta engavetada o Ministério Público vem cobrando de forma sistemática a votação”, finalizou Dinho.