Um homem, que não teve o nome divulgado, suspeito de tentativa de homicídio contra um casal no último domingo, no Bairro de Fátima na Califórnia, em Barra do Piraí.

O suspeito que teria desferido pelo menos seis tiros em direção ao casal, está sendo procurado pela Polícia Civil da delegacia de Barra do Piraí. Segundo informações da polícia, o suspeito é natural de Minas Gerais e estava morando no bairro Siderlândia, em Volta Redonda.

A informação é que ele não se conforma com o término do relacionamento, que ocorreu há dois anos. O alvo era Rodolfo de Araújo Silva, o atual companheiro da sua ex, Jussara Gomes Ferreira.

Segundo os agentes, a ex-companheira tem uma medida protetiva contra o suspeito.