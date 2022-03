Alteração da carga horária de trabalho da enfermagem de 24 por 72 para 24 por 120 e a implantação do centro cirúrgico do Hospital Regional foram os assuntos da conversa

Desde quando assumiu na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), o deputado estadual Jari de Oliveira (PSB) tem cobrado e acompanhado de perto as solicitações dos profissionais e pacientes atendidos no Hospital Regional Zilda Arns, em Volta Redonda. Para resolver as questões da jornada de trabalho da equipe de enfermagem e da implantação do centro cirúrgico, o parlamentar esteve, hoje (30/03), na Secretaria Estadual de Saúde para conversar com o secretário Alexandre Chieppe.

“Tenho acompanhado de perto as solicitações e problemas no Hospital Regional. Nas minhas visitas e fiscalizações, observamos a existência de um espaço preparado para abrigar um centro cirúrgico. Se tem equipamentos e espaço, precisa começar a funcionar. É isso que fui conversar com o secretário de saúde, além da questão da carga horária da equipe de enfermagem”, explicou o deputado Jari.

Equipamentos como os carrinhos de anestesia e as mesas cirúrgicas já estão no Hospital Regional. Fato comprovado pelo deputado Jari na última visita que fez à unidade, na segunda-feira (28/03). “Estamos atualizando os documentos e contratos para o centro cirúrgico começar a funcionar o mais rápido possível”, afirmou Alexandre Chieppe.

De acordo com o edital de contratação, a equipe de enfermagem cumpriria uma jornada de trabalho na escala de 24 horas de trabalho por 120 horas de folga. Atualmente, o esquema cobrado tem sido o de 24 horas de trabalho por 72 horas de folga. Essa reivindicação dos funcionários também foi apresentada ao secretário de saúde.

“O horário de 24 por 120 está estabelecido no edital e é uma reivindicação legitima dos enfermeiros e técnicos. O secretário Alexandre entendeu essa necessidade dos funcionários e já começou tomar as providencias para que seja cumprido a carga horária estabelecida”, falou o deputado