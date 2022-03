Prefeitura de Volta Redonda entrega Cras de Três Poços

Essa é a 33ª unidade reaberta pelo governo municipal do início do governo até hoje

A Prefeitura de Volta Redonda, através da Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac), entregou nesta quarta-feira, 30, mais uma unidade do Centro de Referência da Assistência Social (Cras) – o Cras Ubirajara de Oliveira. Dessa vez os beneficiados foram os moradores do bairro Três Poços.

Estavam presentes na cerimônia de reinauguração a secretária de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos (SMDH), Glória Amorim, a coordenadoria municipal de Prevenção às Drogas, Neuza Jordão, o secretario municipal de Ação Comunitária, Munir Francisco, e o vereador Antônio Régio Gonçalves Dias, o Lela, além do assessor especial da prefeitura, Deley de Oliveira.

A unidade, a 33ª reaberta desde o início do governo, foi totalmente revitalizada e beneficia 1.379 famílias cadastradas e que recebem os serviços sociais disponíveis no Cras. O funcionamento da unidade é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

O espaço atua na proteção social básica, ofertando atendimento técnico na área da assistência social e também serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Entre as oficinas realizadas no local estão as de informática, manicure, eletricista residencial, realizada em parceria com o Instituto de Cultura Técnica (ICT).

O Cras Ubirajara de Oliveira abriga também um grupo do serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para a terceira idade, um para crianças até sete anos, e um para crianças de sete a 12 anos, entre outras atividades e serviços como a inclusão e atualização do Cadastro Único (CadÚnico) para Programas do Governo Federal.

O atendimento à população é realizado por uma equipe composta por coordenador, assistente social, psicólogo, orientador social, administrativo e entrevistador.

Andréia Guedes de Oliveira, filha do senhor Ubirajara de Oliveira agradeceu a homenagem.

“É uma emoção e alegria muito grande saber que o nome do meu pai está em um espaço tão importante como esse. O Cras apoia muito a comunidade local e é um equipamento essencial para as pessoas que utilizam os serviços aqui oferecidos”, disse Andréia.

O secretario Munir Francisco ressaltou que a reinauguração do Cras é mais uma etapa do avanço da assistência que, segundo ele, ficou esquecida no governo anterior.

“Deixamos vários equipamentos abertos e funcionando, e quando retornamos no ano passado, estava tudo fechado e precisando de reparos. Montamos nossa equipe e estamos conseguindo dar a volta por cima. O Cras é a porta de entrada da assistência, por isso é tão importante que ele esteja próximo à população”, disse o secretário.

O assessor especial Deley de Oliveira, que estava representando o prefeito Antônio Francisco Neto, anunciou durante a cerimônia que Volta Redonda vai receber uma grande obra através de investimentos vindos do Governo do Estado.

“Vamos começar a maior obra já realizada nessa cidade, com investimento de R$ 150 milhões, aplicados em mobilidade urbana que vai melhorar o transito do município, além de gerar vagas de emprego. E os investimentos não param aí. Em breve vamos começar também a construção do Hospital da Criança, tão necessário e desejado. Encontramos a cidade em total estado de destruição, não só dos Cras, mas também na saúde, educação, cultura, esporte e lazer. Sabemos o que ainda precisa ser feito, mas já avançamos muito”, disse Deley de Oliveira.

Fotos: Cris de Oliveira/Secom/PMVR