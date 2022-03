PRF orienta ciclistas para o trânsito na BR-354, em Resende

O Grupo de Fiscalização de Trânsito da Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou na manhã desta quarta-feira, dia 30, uma Ação Educativa, na BR-354 (Rodovia Sebastião Alves do Nascimento), conhecida também como Rio (RJ) x Caxambu (MG), no trecho que corta o distrito de Engenheiro Passos, em Resende.

Segundo os agentes, houve um aumento da circulação de ciclistas nas rodovias federais, para atividades esportivas, lazer e para o deslocamento ao trabalho. Por isso, a PRF tem intensificado as ações educativas junto aos ciclistas que circulam pelas rodovias.

Os ciclistas receberam orientações sobre as normas de circulação previstas no CTB (Código de Trânsito Brasileiro), bem como sobre a importância da utilização de equipamentos adequados de proteção, como também sobre a utilização de acessórios específicos para sinalização/iluminação, especialmente durante o período noturno. Ao todo foram alcançados na ação educativa o total de 30 ciclistas.

A ação também foi realizada na BR-393 (Rodovia Lúcio Meira) ligação Volta Redonda à Três Rios. Fotos abaixo.

O policial rodoviário federal (PRF) Baldini, conversou com o agente Vanei que sofreu um grave acidente conduzindo sua bicicleta. Ele ficou afastado de suas atividades por 89 dias. Ele que não usava o capacete no dia do acidente orientou os ciclistas a usarem os equipamentos de segurança.