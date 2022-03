A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu na madrugada desta quarta-feira, por volta de 00h50min, um passageiro, de 27 anos, com drogas, armas documentos falsos e produtos piratas dentro de um ônibus da Viação Buser, no km 227, da Rodovia Presidente Dutra no posto da PRF, no bairro Caiçara, em Piraí.

O ônibus seguia para Vitória (ES), quando foi abordado. Durante fiscalização no interior do ônibus os agentes perceberam que o passageiro apresentava agitação, nervosismo e desconforto com a presença do policial.

Ao realizar revista no interior da bagagem foi encontrado um quilo de cocaína, um tablete de cocaína com quase um quilo, três pistolas com numeração raspada e carregadores (desmuniciados), sendo um Glock calibre 9mm e outra .40, uma Canik calibre 9mm, duas CNH, Carteira Nacional de Habilitação (falsas), uma carteira de identificação (falsa) da PM (ES), quatro camisas falsificadas (piratas) de marcas famosas, sendo três da marca Tommy Hilfiger e uma da marca Lacoste.

Ele alegou aos agentes ter pegado o material com um conhecido em São Paulo. Foi dada voz de prisão e a ocorrência foi levada para a Delegacia de Polícia, de Piraí.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a princípio o suspeito vai responder por tráfico interestadual de drogas, porte ilegal de arma de fogo, contrafação (mercadoria pirata) e uso de, documento falso.