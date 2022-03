Reforço do policiamento ostensivo vai atender aos bairros Aterrado e Retiro

A assinatura do Termo de Cooperação de Ordem Pública para o funcionamento do Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis) foi pauta de uma reunião realizada nessa semana, na sede da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) de Volta Redonda, localizada na Ilha São João.

O secretário municipal de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, seguindo a orientação do prefeito Antonio Francisco Neto, acertou os primeiros detalhes com os representantes da Secretaria de Estado de Polícia Militar, tenente-coronel Patrícia Silva e cabo Gomes.

“Estamos firmando um convênio com o Proeis, que são agentes da Polícia Militar que trabalharão no reforço do policiamento e nas ações inerentes à ordem pública, para que possamos complementar, principalmente, os dois grandes centros comerciais que não serão abrangidos pelo Segurança Presente: Aterrado e Retiro”, explicou o secretário Luiz Henrique.

O convênio, a ser assinado entre a Prefeitura de Volta Redonda e a Secretaria de Estado de Polícia Militar, prevê a contratação voluntária de policiais militares durante suas folgas, para o reforço da segurança no município. Na região Sul Fluminense, Angra dos Reis e Paraty já contam com os serviços do Proeis que, segundo os dados informados, contabilizam um acréscimo de até 45% no número de policiais militares nas ruas.

“Queremos garantir mais segurança aos comerciantes e à população que frequenta as regiões do Retiro e do Aterrado, não só ao consumidor como também ao usuário do serviço público”, finalizou o secretário Luiz Henrique.

Fotos cedidas pela Semop/Secom/PMVR