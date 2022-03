Ação integrada envolvendo Semop, 93ª DP, GMVR e STMU desencadeou investigação

Após levantamento de inteligência e informações de cidadãos à Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) de Volta Redonda, denunciando a existência de transporte irregular, bem como a “exclusividade” da atividade na região do Complexo Vila Brasília, foi planejada uma operação entre a Semop e a Polícia Civil. A ação foi realizada na manhã desta terça-feira, 29, que culminou na remoção de dois veículos ao Depósito Público Municipal e na condução de três pessoas à 93ª DP (Delegacia de Polícia).

Na operação foram flagrados um Gol cinza e um Meriva dourado fazendo transporte irregular na Avenida Waldir Sobreira Pires, no bairro Bom Jesus, na entrada do Complexo Vila Brasília, que abrange diversos bairros. A delegacia abriu uma investigação para apurar de que forma é desenvolvido o transporte irregular ‘exclusivo’. Participaram da operação quatro policiais civis, 10 guardas municipais e dois fiscais da Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana (STMU).

Foram conduzidos à 93ª DP: uma mulher de 29 anos, moradora do bairro Nova Esperança; um homem de 50 anos, morador do Vale Verde; e outro homem, de 30 anos, morador do Coqueiros. Eles responderão pelo Exercício Ilegal da Profissão ou Atividade. Os veículos foram removidos ao depósito público e autuados por Transitar Fazendo Transporte Alternativo.

“As operações vão se tornar rotineiras e está sendo aberta uma investigação para averiguar a exploração do transporte irregular de forma exclusiva na região”, garantiu o delegado da 93ª DP, Edézio Ramos.

De acordo com o secretário municipal de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, as operações serão intensificadas.

“É importante a participação da sociedade através de denúncias, passando informações mais minuciosas para que possamos direcionar as ações da segurança pública. O sigilo sempre será garantido”, salientou.

Fotos cedidas pela Semop/Secom/PMVR