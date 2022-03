A idosa, Luzia de Fátima do Nascimento, de 66 anos, morreu em um incêndio em sua residência, na manhã desta quinta-feira, na Travessa Ivo Cândido Teixeira, no bairro Japuíba, em Angra dos Reis.

Segundo os agentes, o fogo começou por volta das 9 horas. O Corpo de Bombeiros foi acionado e já encontrou a idosa sem vida. Uma vizinha disse ter ajudado a apagar o fogo com baldes de água. O perito da Polícia Civil esteve no local e não revelou as causas do incêndio.