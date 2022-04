Polícia Militar prende suspeito de tráfico de drogas, em Volta Redonda

Agentes do 28º Batalhão da Polícia Militar prenderam na tarde desta quinta-feira, um suspeito de tráfico de drogas na Rua Santa Luzia, no Morro da Mineira, no bairro Santo Agostinho, em Volta Redonda.

O suspeito tentou fugir, mas foi contido. Ele chegou a ter algumas escoriações e foi levado para o Hospital São João Batista. Com ele foram apreendidos 78 pedaços de maconha, 74 pinos de cocaína, 51 pedras de crack, um rádio transmissor e R$ 33. O material estava dentro de uma mochila. Foto: Polícia Militar