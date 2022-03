Prefeitura de Volta Redonda inaugura segunda Fábrica de Fraldas

Local vai disponibilizar absorventes higiênicos para mulheres em situação de vulnerabilidade, além de fraldas geriátricas

A Prefeitura de Volta Redonda, através da Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac), abriu na manhã desta quinta-feira, 31, mais uma Fábrica de Fraldas na cidade. A nova unidade homenageou a Dona Munira Arbex Francisco, mãe do prefeito Antônio Francisco Neto, através da Lei 20/2022 do vereador Antônio Régio Gonçalves Dias, o Lela.

Na unidade, instalada no bairro Voldac, serão produzidos absorventes menstruais, que serão distribuídos para alunas da rede pública de ensino e outras famílias atendidas pelos programas sociais do município, além das fraldas geriátricas.

Com a abertura do espaço, o programa Fábrica de Fraldas está sendo ampliado. O programa tem por objetivo, a fabricação das fraldas descartáveis (geriátrica e infantil) e absorventes, implementando ações de geração de renda e acolhimento social.

Nessa nova unidade a equipe será composta por oito mulheres que foram indicadas pela Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos (SMDH), que trabalharão em regime de turno. Elas receberão uma bolsa auxílio, passagem e uniforme.

A ampliação da produção das fraldas atenderá grande parte da demanda das Instituições de Longa Permanência de Idosos (ILPI) cadastradas no município, bem como a outras demandas desse material, cumprindo assim, a finalidade do Fundo Municipal de Desenvolvimento, Geração de Emprego, Renda e Habitação – Banco da Cidadania, instituído em dezembro de 2000.

Filho da homenageada, Marco Antônio Francisco agradeceu aos presentes e a homenagem a sua mãe.

“Fico muito feliz de um espaço como esse levar o nome da minha mãe, que foi uma guerreira. Fomos criados para sempre olhar para os menos favorecidos e ter amizade por todos. Essa homenagem é muito importante para a nossa família”, disse Marco Antônio.

A secretária municipal de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos, Glória Amorim, destaca que hoje é um dia especial para Volta Redonda.

“A abertura desse espaço foi uma grande vitória para o nosso município. Além de beneficiar as mulheres que vão receber os absorventes, a equipe que fará a produção na fábrica é composta por mulheres que estão sendo assistidas”, disse Glória Amorim.

Munir ressalta que com a abertura da unidade será possível ampliar o atendimento para a população.

“Estou duplamente emocionado hoje: por abrir mais essa unidade e por ela levar o nome da minha mãe. Estou muito emocionado e honrado com essa homenagem. Essa unidade é mais um ganho para a nossa cidade, para as adolescentes que estudam na rede pública de ensino, hospitais e instituições de longa permanência. Volta Redonda é uma referência no estado do Rio. E vamos avançar cada dia mais”, disse o secretário.

O assessor especial da prefeitura, Deley de Oliveira, destacou que a unidade é de suma importância para o município.

“Dona Munira merece essa e muitas outras homenagens. Saber que o nome dela fará parte de um projeto tão importante como esse me deixa muito feliz. A ampliação do serviço irá possibilitar ainda que outros locais que ainda não estão recebendo o material, também sejam beneficiados”, disse Deley de Oliveira.

Com a nova unidade será possível também aumentar em cem por cento a produção de fraldas geriátricas produzidas no município, que serão doadas para as Instituições de Longa Permanência e para os programas assistenciais do município, além da rede de saúde.

Entre os beneficiados com as fraldas produzidas na fábrica estão os abrigados do Lar dos Velhinhos (LVVR), da Legião da Boa Vontade e da Instituição de Longa Permanência para Idosos João Miguel da Silva, conhecido como Asilo Dom Bosco, cuja maioria faz o uso permanente dessas fraldas.

Primeira Unidade

Outra unidade foi reinaugurada no ano passado, depois de quatro anos fechada, no bairro Ponte Alta. Lá são confeccionadas 500 fraldas geriátricas e infantis, destinadas às Instituições de Longa Permanência (ILPI) e aos programas assistenciais do município, além da rede de saúde. Os espaços são administrados pela Secretaria Municipal de Ação Comunitária, através do Banco da cidadania.

O programa fornece estágio a menores aprendizes egressos de atendimento a famílias em situação de vulnerabilidade, assistidos pelos programas sociais. Na fábrica já em funcionamento a equipe conta com oito jovens que estão iniciando no mercado de trabalho, recebendo uniforme, passagem e uma bolsa auxílio.

Projeto de Lei

A Câmara Municipal apresentou no ano passado um Projeto de Lei, do vereador Paulo Roberto Costa Docca, o Paulinho AP, que dispõe sobre o fornecimento de absorventes higiênicos nas escolas publicas de Volta Redonda. Com a abertura da nova fábrica, o projeto, que foi sancionado pelo prefeito Antônio Francisco Neto, vai sair do papel.

Fotos: Cris Oliveira/Secom/PMVR