PRF flagra homem com maconha na Dutra, em Piraí

Os agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) abordaram início da madrugada desta quinta-feira, por volta de 00h10min, um veículo Fiat Stilo (São Paulo) no km 227, da Rodovia Presidente Dutra, no Posto da PRF, no bairro Caiçara, em Piraí.

Durante revista no veículo nada de ilícito foi encontrado, mas os policiais perceberam nervosismo de um ocupante do veículo, de 29 anos. Durante revista pessoal, os agentes apreenderam uma pequena quantidade de maconha (uma bucha e um cigarro) e acessório para consumo da droga.

O homem que confessou ser usuário de droga assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência. O suspeito foi liberado e o material foi apreendido para posterior destruição.