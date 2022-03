Aulas foram ministradas nos CRAS pelo projeto ‘Qualificar para a Vida’, realizado em parceria com o ICT

Cerca de 200 alunos do projeto “Qualificar para a Vida”, uma parceria entre a Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac) de Volta Redonda e o Instituto de Qualificação Profissional do ICT (Instituto de Cultura Técnica), receberam os certificados de conclusão de curso na tarde desta quarta-feira, 30. A cerimônia, no Clube Comercial, recebeu os formandos nas modalidades Cuidador de Idosos; Administrativo e Recursos Humanos; Bombeiro Hidráulico; Elétrica Residencial; e Recepcionista e Atendimento ao Cliente.

O secretário municipal de Ação Comunitária, Munir Francisco, parabenizou os formandos e demonstrou alegria em estar realizando a segunda formatura do projeto em menos de dois anos.

“Estamos reestruturando toda nossa rede de assistência, encontrada destruída quando reassumimos em 2021. E a prova de que estamos no caminho certo é este salão cheio de pessoas com um diploma na mão, preparadas para o mercado de trabalho”, disse.

Ele acrescentou que a vitória se deve à população que confia no trabalho da Smac e participa de suas ações.

“Reabrimos 33 CRAS (Centros de Referência da Assistência Social) em pouco mais de um ano e na sexta-feira, 1º, vamos reabrir o terceiro Centro Dia do município, o CAPD (Centro Dia de Atendimento às Pessoas com Deficiência). O voltado para pessoas com Alzheimer e familiares e o do Idoso já voltaram a funcionar. Vamos fazer muito mais, seguir cuidando das pessoas. No ano passado nosso slogan era ‘O CRAS Voltou’ e neste ano é ‘Vem pro CRAS’”, falou Munir, desejando sucesso aos formandos.

A diretora do Departamento de Proteção Social Básica da Smac, Rosane Marques, a Branca, reforçou que os CRAS são a porta de entrada da família à rede de assistência do município.

“Procure a unidade mais próxima de sua casa e venha participar dos inúmeros programas ofertados. Tem para todas as idades”, disse.

A coordenadora do Programa de Inclusão Produtiva da secretaria, Marlene Mota, também cumprimentou os formandos e avisou que “em maio haverá novos cursos à disposição da população. Fiquem de olho”, avisou.

O professor Austro Rocha, que ministrou o curso de Assistente Administrativo e Recursos Humanos, representou o diretor Geral do ICT, Cláudio Menchise.

“Agradeço ao Munir pela parceria e ao ICT pela oportunidade de fazer a diferença na vida das pessoas. A capacitação para o mercado de trabalho é o caminho para a geração de renda”, falou.

A professora do curso de Cuidador de Idosos, Marlene Souza, também participou da mesa de trabalhos e agradeceu à recepção nos CRAS.

“A infraestrutura para receber os alunos também contribui para o sucesso da iniciativa”.

O aluno do curso de Cuidador de Idosos, Odon Júnior, falou pelos formandos. Ele atua no Albergue Seu Nadim e afirmou: “o curso vai garantir mais qualidade no meu trabalho diário, além de abrir portas para uma nova profissão”, disse.

Na plateia estava Vanessa Nascimento de Oliveira, que fez o curso de Assistente Administrativo e Recursos Humanos.

“Sou moradora do bairro Açude e tenho o Ensino Médio completo. Agora, com o certificado na mão, tenho certeza que vai ser mais fácil entrar para o mercado de trabalho”, acredita.

A coordenadora municipal da Juventude, Larissa Garcez, e a coordenadora dos CRAS, Cláudia Novaes, também participaram da cerimônia e parabenizaram os formandos, e agradeceram ao secretário Munir pela iniciativa.

“Acompanho desde o ano passado a reabertura dos CRAS em Volta Redonda e ver este salão cheio é a comprovação de que este é um equipamento muito importante para Volta Redonda”, afirmou Larissa.

Os cursos profissionalizantes foram ministrados por instrutores do ICT, por meio do Programa de Inclusão Produtiva da Smac, nos CRAS Vila Rica, Retiro, Açude, Vila Brasília, Volta Grande, Três Poços, Vila Americana e Água Limpa. O programa tem como meta, priorizar as famílias em situação de vulnerabilidade social advindas da rede de Proteção Social Básica e Proteção Social Especial, com idade acima de 16 anos. O objetivo é fortalecer a autonomia econômica dos indivíduos, ampliando suas oportunidades de acesso ao mercado de trabalho.

Fotos: Cris Oliveira/Secom/PMVR