Decisões dos órgãos públicos vão agilizar o serviço em toda a cidade

As secretarias municipais de Ordem Pública (Semop) e de Meio Ambiente (SMMA), e a Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil de Volta Redonda (COMPDEC) estiveram reunidas nesta semana para acertar detalhes do serviço de poda de árvores. As podas estão sendo realizadas em diversos bairros e, desde meados deste mês, foram assumidas pela Semop. O secretário da pasta, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, explicou que o objetivo da reunião foi para agilizar e facilitar o trabalho das equipes que estão em campo.

“Vimos a necessidade de acertar algumas pendências que surgiram no decorrer do serviço diário, e este encontro serve para desfazer qualquer dúvida, para que possamos manter o trabalho ordeiro e o mais limpo possível”, afirmou.

De acordo com o secretário de Meio Ambiente, Miguel Arcanjo Rosa, a demanda para o corte de árvores é muito grande.

“Na secretaria tinham mais de 400 pedidos de cortes de árvores atrasados e estamos fazendo de acordo com os laudos que apontam o estado crítico de cada uma”, esclareceu.

O serviço

Para se cortar uma árvore, é preciso obter o laudo técnico na SMMA, que é expedido sem demora pela equipe técnica. No entanto, o corte requer conhecimento. Se a árvore estiver dentro de uma área particular, além do laudo, é necessário contratar um profissional especializado.

Nos casos de haver fios energizados passando por entre os galhos, apenas a concessionária de energia elétrica poderá fazer a intervenção na árvore. Mas em alguns casos é preciso ter um laudo técnico da Defesa Civil, que vai dizer se a árvore oferece perigo imediato ou não.

“Nosso laudo orienta se existe o risco ou o risco iminente, sendo que este último requer uma intervenção imediata. Mas sempre deixamos claro que a responsabilidade é do proprietário, em caso de área privada”, disse o coordenador da Defesa Civil, Rubens Siqueira.

Cronograma de atendimento

O cronograma de serviço está obedecendo a um sorteio por bairros, atendendo ao principio da imparcialidade, e todas as localidades serão beneficiadas. O serviço segue a uma programação antecipada e, cinco dias antes, a equipe já tem informações do bairro que irá atuar e quais árvores serão podadas.

O trabalho é feito por quatro horas na parte da manhã e cinco horas na parte da tarde, com a produção média de oito árvores, dependendo do estado crítico de cada uma.

As solicitações podem ser feitas à Central de Atendimento Única (CAU), através do número 156; direitamente à Semop ou às Unidades de Guarda Comunitária (UGCs). Estiveram presentes à reunião, além dos citados, o subtenente Amauri (Semop) e Edson Carrá (SMMA). Fotos cedidas pela Semop/Secom/PMVR