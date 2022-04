Transporte Cidadão é retomado em Volta Redonda

Serviço será gerido pela Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPD) e atenderá cerca de 70 pessoas

O Transporte Cidadão está sendo retomado em Volta Redonda. O serviço oferece um micro-ônibus adaptado a moradores que possuem deficiências para se locomoverem, que têm mobilidade reduzida ou pessoas que moram em bairros que não possuem transporte coletivo com acessibilidade. O programa será gerido pela Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPD).

De acordo com o secretário da pasta, Pastor Washington Uchôa, neste primeiro momento, o serviço deve atender aproximadamente 70 pessoas que já estão dentro da rede de assistência e saúde do município. Por contar apenas com um micro-ônibus, o funcionamento será das 6h às 14h30, de segunda a sexta-feira. A prioridade será transportar pessoas que precisem ir a consultas de saúde, trabalhar ou estudar.

“O Transporte Cidadão foi um projeto lançado no mandato anterior do prefeito Antonio Francisco Neto e agora está sendo possível retornar, graças à sensibilidade do prefeito com a questão da pessoa com deficiência. Acreditamos que este serviço vai facilitar muito a vida de algumas pessoas e de suas famílias. No passado, ele atendeu a muitos usuários e o prefeito Neto já nos adiantou que vai buscar parceiros para que possamos ampliar ainda mais este serviço. Sem dúvidas, o Transporte Cidadão é um presente para a população de Volta Redonda”, afirmou Uchôa.

Matheus Pires é cadeirante e era usuário do Transporte Cidadão na gestão anterior do prefeito Neto. Hoje, estudando e trabalhando, ele disse que o micro-ônibus facilita o dia a dia dele.

“Sem ele, eu tinha que ficar esperando o ônibus por muito tempo, às vezes o veículo não tinha acessibilidade, como é o caso da rampa. Havia situações em que o elevador não funcionava. E isso atrasava a viagem de outras pessoas. Esse serviço facilita muito o nosso dia a dia”, frisou.

O assessor especial da Prefeitura de Volta Redonda, Deley de Oliveira, comemorou a volta do serviço e disse que o governo tem avançado na reconstrução da cidade.

“O prefeito Neto olha para toda a cidade, mas principalmente para aqueles que mais precisam. Esse serviço é fundamental para que a gente possa atender as pessoas com deficiência. Eu e o prefeito Neto estamos muito felizes em retomar um serviço tão importante. É a reconstrução. Infelizmente a cidade ficou abandonada nos últimos anos, mas vamos fazer Volta Redonda voltar a ser feliz”, afirmou.

Ampliação do número de veículos e vagas

O prefeito Neto já busca apoio de parceiros para ampliar o número de veículos, e assim, ser possível abrir um cadastro para novos usuários. Logo que isso for possível, a disponibilidade de novas vagas será divulgada por meio da Secretaria Municipal de Comunicação (Secom) e nas redes sociais da Prefeitura de Volta Redonda.

Foto: Geraldo Gonçalves/Secom/PMVR