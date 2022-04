Veículo furtado é recuperado na Dutra, em Floriano

Policiais rodoviários federais (PRF) recuperaram na manhã desta sexta-feira, por volta das 8h30min, um veículo Fiat Uno Mille SX, com placa de Barra Mansa, no km 287, da Rodovia Presidente Dutra, no distrito de Floriano, em Barra Mansa.

O veículo era conduzido por um jovem, de 24 anos. Durante consulta aos sistemas, foi constatado que o veículo havia sido furtado no dia 30 de junho de 2021, em Volta Redonda.

O jovem recebeu voz de prisão por receptação de veículo furtado e a ocorrência foi encaminhada para 90ª Delegacia de Polícia, de Barra Mansa.

O jovem alegou que não sabia da restrição do veículo e que aluga de outra pessoa para trabalhar vendendo produtos alimentícios.