Agentes do 37º BPM aprendem drogas dentro de carro em Quatis

Policiais militares estavam em patrulhamento quando avistaram um veículo Ford Fiesta (preto) no início da madrugada deste sábado, por volta de 00h20min, com dois ocupantes na Estrada Quatis x Amparo, no bairro São Benedito, em Quatis.

Durante abordagem, nada de ilícito foi encontrado com os suspeitos. Porém, no console do veículo foi encontrado um pequeno tablete de maconha.

O suspeito, de 34 anos, assumiu a propriedade da droga. Ele foi autuado (posse e uso de entorpecente) e liberado em seguida.