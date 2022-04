Deslizamento mata 7 pessoas da mesma família, em Paraty

O deslizamento de terra ocorrido com as fortes chuvas provocou a morte de 7 pessoas na Praia da Ponte Negra, em Paraty. Uma criança conseguiu sobreviver e foi levada ao Hospital de Praia Brava. Outras quatro pessoas, de outras famílias, sofreram ferimentos sem gravidade.

O Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil trabalhando no local. De acordo com a prefeitura, desde quinta-feira, foram registrados mais de 300 mm de chuva. Cerca de 60 moradores dos bairros Condado, Patrimônio e Ilha das Cobras estão desalojados e foram para abrigos.

No total, 22 bairros da cidade foram afetados por alagamentos ou por algum outro dano provocado pelas chuvas. Em Angra dos Reis, quatro casas foram atingidas por deslizamentos e uma criança morreu. Dez seguem desaparecidas.

A Defesa Civil resgatou mais quatro pessoas, que não são da família vítima da tragédia. Elas não sofreram ferimentos graves. Uma base de resgate foi montada dentro do Condomínio Laranjeiras para socorreras vítimas com lanchas, já que o acesso à Ponta Negra só pode ser feito por barco.

Até o momento, a cidade tem cerca de 60 pessoas desalojadas pelas chuvas, pois tiveram suas casas alagadas nos bairros Condado, Patrimônio e Ilha das Cobras. Todas estãi abrigadas na Escola Municipal Pequenina Calixto, no Jardim Ypê, e também no Centro da cidade, na sede do Detran, no Condado, e na Associação Cairuçu, no Patrimônio.

Até o momento, já choveu no município, desde quinta-feira (31), mais de 300mm. No total, 22 bairros foram afetados por alagamentos ou por algum dano provocado pelas chuvas.

Segundo a prefeitura, em relação às estradas, todas as barreiras na Rio-Santos foram removidas ou parcialmente removidas, com exceção do km 592, onde o tráfego flui por desvio por via municipal. Na estrada Paraty-Cunha, o fluxo segue normal, mas há risco de queda de galhos e árvores. (Foto: Redes sociais)

DIVERSOS PONTOS DE INTERDIÇÃO PARCIAL, DENTRE ELES:

km 420,2 – Queda de Árvore (Mangaratiba) interdição parcial

km 426,5 – Queda de Árvore (Mangaratiba) interdição parcial

km 426 – Queda de barreira (Mangaratiba) interdição parcial

km 444 – Queda de Árvore (Mangaratiba) interdição parcial.

km 453 – Queda de árvore (Angra dos Reis) PARE/SIGA, sem filas.

km 459 – Queda de barreira, parcialmente liberado, ambos os sentidos.

km 529 – PARCIAL (Paraty) sentido crescente.

—> Diversos pontos de interdição parcial entre os Km´s 464 e 599, nos quais a VTR não conseguiu mapear devido à impossibilidade de acesso.

PONTOS DE INTERDIÇÃO TOTAL

km 446, 447, 458,460 , 464, 592, 596 E 599