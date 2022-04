Policiais militares foram acionados no final da manhã desta sexta-feira, por volta das 11 horas, por uma idosa, de 61 anos, informando que um suspeito, de 30 anos, tinha se desentendido com sua filha e estava armado, na Rua Projetada A, no Parque Veneza, distrito de Conservatória, em Valença (RJ).

Os agentes foram até o local, mas o suspeito fugiu deixando a moto e uma mochila contendo arma e drogas. Foram aprendidos uma pistola 9 mm marca Sigsauer, 14 munições com carregador, uma balança de precisão, um tablete de erva seca (maconha), um saco plástico contendo basta base (cocaína), um celular da marca LG, quatro sacolés de maconha e a moto Honda CB-500 (preta).

Os policiais foram até a Delegacia de Polícia, onde foi confeccionada a ocorrência.