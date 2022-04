Policiais militares encontraram na manhã deste domingo, um EcoSport completamente queimada na Rodovia do Contorno, em Volta Redonda. O carro é parecido com ao que foi usado não atentado a tiros contra um homem de 37 anos e seu filho, de 8, na noite do sábado (2), na Rua Sargento Paulo Moreira, no bairro Volta Grande I.

O modelo, um Ecosport, foi incinerado em frente à porteira de um pasto próximo ao residencial Alphaville. O carro foi totalmente consumido pelo fogo. Mesmo assim, será submetido a perícia.

A tentativa de duplo homicídio foi gravada por uma câmera de segurança (veja imagens abaixo). A suspeita é que o veículo tenha sido o mesmo usado por assassinos de três homens, no dia 19 do mês passado, na Rua 31 de Março, no Retiro. (Foto: Polícia Militar)