Homem é baleado no bairro Padre Josimo

Um homem de 33 anos foi baleado na manhã deste domingo (3) no bairro Padre Josimo, em Volta Redonda. Ele foi atingido por um tiro na perna direita, na região da coxa, na Rua 15, e não corre risco de vida.

No Hospital São João Batista, onde deu entrada, a vítima informou aos policiais que estava no local aguardando um amigo para fazer um serviço de servente de pedreiro, quando um Ônix preto, de placa não anotada, parou ao seu lado, com os dois ocupantes perguntando onde seria a boca de fumo do bairro.

A vítima informou que não soube responder e um dos homens atirou diversas vezes em sua direção, acertando a sua perna. Ele disse que a pessoa que atirou é branca, magra, tem o cabelo liso e usa bigode. No momento desta publicação, a vítima estava lúcida na unidade médica. Em consulta no sistema, os policiais descobriram que a vítima têm duas passagens por tráfico e associação, em 2016 e 2020.