Mega Sena sai para Santos e 44 pessoas acertam o Bolão

Uma aposta feita em Santos, no litoral do estado de São Paulo, ganhou o prêmio da Mega-Sena, concurso 2468, sorteado neste sábado, dia 2, R$ 122.627.171,80. Os números sorteados foram 22, 35, 41, 42, 53 e 57.

Os ganhadores são 44 funcionários de uma mesma empresa de Santos, litoral de São Paulo. Eles fizeram um bolão e acertaram os números da Mega-Sena deste sábado. Cada um dos ganhadores vai levar a quantia de R$ 2.786.981,17. Os vencedores ainda teriam marcado 06, 13 e 46 e, com isso,

Nem todos os funcionários do setor participaram do bolão e ficaram sem a premiação. A quina, com cinco números sorteados, pagou a 267 apostas ganhadoras R$ 34.158,18.

Já a quadra, com quatro acertos, teve 20.734 apostas ganhadoras, cabendo a cada uma delas R$ 628,38.

O próximo sorteio da Mega-Sena será na quarta-feira, dia 6. A estimativa de prêmio é de R$ 3 milhões. A aposta mínima custa R$ 4,50 e pode ser realizada também pela internet até 19 horas da quarta-feira, em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal – acessível por celular, computador ou outros dispositivos. É necessário fazer um cadastro, ser maior de idade (18 anos ou mais) e preencher o número do cartão de crédito.

No último dia 19, outro morador do litoral de São Paulo levou uma bolada de R$ 94 milhões na Mega-Sena.