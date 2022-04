Pássaros silvestres são resgatados em Volta Redonda

Uma informação recebida pelo programa Linha Verde, do Disque Denúncia, sobre comércio de pássaros silvestres, levou policiais militares ambientais a apreenderem, no sábado (2), em Volta Redonda, três coleiros e dois tizius. Os animais estavam sendo criados em gaiolas.

Em cumprimento à ordem de policiamento com objetivo de averiguar a denúncia, os agentes da 2ª UPAm (Unidade de Polícia Ambiental) procederam à Rua Francisco Antônio, no bairro Açude, onde realizaram fiscalização no endereço denunciado. Após autorização do proprietário para entrar em sua residência, os policiais encontraram cinco gaiolas contendo as aves da fauna silvestre brasileira, sem anilhas, além de quatro alçapões.

Quando questionado a respeito das licenças necessárias para criar os pássaros em cativeiro, o homem admitiu não possuir nenhuma autorização. Ele foi encaminhado à delegacia de polícia, onde a ocorrência foi registrada.

O Linha Verde recebe denúncia de crimes ambientais em todo o estado do Rio através dos telefones 0300 253 1177 (custo de ligação local) e (21) 2253-1177, além do APP “Disque Denúncia RJ”, disponível para celulares. Por essa modalidade, o denunciante pode enviar fotos e vídeos, com a garantia do anonimato. É possível denunciar também através da página do Linha Verde no facebook, www.facebook.com/linhaverdedd ou ainda pelo site do Disque Denúncia (www.disquedenuncia.org.br). Em todos os canais, o anonimato é garantido ao denunciante. (Foto: Divulgação)

Fernando Pedrosa/Foco Regional